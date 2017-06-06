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    В Джалилабаде Mercedes врезался в дерево, водитель впал в кому

    По факту начато расследование© Report.az

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории Джалилабадского района.

    Так, житель села Агдаш Джавад Гудрат оглу Джавадов 1941 г.р. во время движения на автомобиле марки Mercedes потерял управление и врезался в дерево на обочине. Дж.Джавадов, получивший тяжелые телесные повреждения, был доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу. 

    Как сообщили местному бюро Report из больницы, пострадавший в состоянии комы был помещен в реанимационное отделение.

    По факту начато расследование.

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