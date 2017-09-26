Джалилабад. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Джалилабаде магазин сгорел от удара молнии.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Адналы.

Сначала наблюдался сильный дождь в сопровождении ветра, который шел около часа. После в результате удара молнии возгорелось заброшенное здание магазина. На место происшествия были привлечены пожарные расчеты Джалилабадской противопожарной части министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших в результате инцидента нет.