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    В Джалилабаде магазин сгорел от удара молнии

    Инцидент произошел в селе Адналы

    Джалилабад. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Джалилабаде магазин сгорел от удара молнии.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Адналы.

    Сначала наблюдался сильный дождь в сопровождении ветра, который шел около часа. После в результате удара молнии возгорелось заброшенное здание магазина. На место происшествия были привлечены пожарные расчеты Джалилабадской противопожарной части министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Пострадавших в результате инцидента нет.

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