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    В Джалилабаде лопнувшее колесо автомобиля привело к аварии

    © Report

    Джалилабад. 9 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке новой магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, пролегающем по территории Джалилабадского района. 

    Так, лопнуло колесо движущегося легкового автомобиля, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пассажир автомобиля - житель Масаллинского района Гурбет Алихан оглу Руфуллаев 1970 г.р. получил различные телесные повреждения. Раненый был незамедлительно доставлен в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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