В Джалилабаде лопнувшее колесо автомобиля привело к аварии

© Report

Джалилабад. 9 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке новой магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, пролегающем по территории Джалилабадского района.

Так, лопнуло колесо движущегося легкового автомобиля, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пассажир автомобиля - житель Масаллинского района Гурбет Алихан оглу Руфуллаев 1970 г.р. получил различные телесные повреждения. Раненый был незамедлительно доставлен в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.