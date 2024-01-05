О нас

В Джалилабаде легковой автомобиль врезался в грузовик, есть пострадавшие

В Джалилабаде легковой автомобиль врезался в грузовик, есть пострадавшие В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
5 января 2024 г. 22:37
В Джалилабаде легковой автомобиль врезался в грузовик, есть пострадавшие

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд, проходящем через село Абдуллу.

Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в припаркованный на обочине грузовик "Газель".

В результате ДТП тяжелые телесные травмы получили местные жители Фарид Мусаев, 1997 года рождения и Адалят Баширов, 1956 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var 

Самое важное

Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi