В Джалилабаде легковой автомобиль врезался в грузовик, есть пострадавшие

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд, проходящем через село Абдуллу.
Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в припаркованный на обочине грузовик "Газель".
В результате ДТП тяжелые телесные травмы получили местные жители Фарид Мусаев, 1997 года рождения и Адалят Баширов, 1956 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.