В Джалилабаде изъято 19 кг наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РУП, были выявлены и изъяты из незаконного оборота различные виды наркотических средств весом свыше 19 кг.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РУП, были выявлены и изъяты из незаконного оборота различные виды наркотических средств весом свыше 19 кг.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Масаллинского района Нурлан Рагимов и Адем Тахмазов.

У задержанных было обнаружено и изъято около 9,2 кг героина, 3,64 кг опиума, 6,53 кг марихуаны.

По факту в Джалилабадском РУП проводится расследование.