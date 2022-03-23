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В Джалилабаде изъято 19 кг наркотиков

В Джалилабаде изъято 19 кг наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РУП, были выявлены и изъяты из незаконного оборота различные виды наркотических средств весом свыше 19 кг.
Происшествия
23 марта 2022 г. 11:06
В Джалилабаде изъято 19 кг наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РУП, были выявлены и изъяты из незаконного оборота различные виды наркотических средств весом свыше 19 кг.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Масаллинского района Нурлан Рагимов и Адем Тахмазов.

У задержанных было обнаружено и изъято около 9,2 кг героина, 3,64 кг опиума, 6,53 кг марихуаны.

По факту в Джалилабадском РУП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda narkokuryerlər 19 kq narkotiklə saxlanılıb

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