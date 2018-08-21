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    В Джалилабаде избита 55-летняя женщина

    Джалилабад. 21 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе избита 55-летняя женщина.

    Как сообщает муганское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Агдаш.

    Так, была избита жительница села Парвана Вели гызы Мамедова 1963 г.р. В результате, она получила черепно-мозговую травму. Доставленной в больницу женщине была оказана медицинская помощь.

    По словам П.Мамедовой, ее избил муж.

    Причины инцидента пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

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