В Джалилабаде избита 55-летняя женщина

Джалилабад. 21 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе избита 55-летняя женщина.
Как сообщает муганское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Агдаш.
Так, была избита жительница села Парвана Вели гызы Мамедова 1963 г.р. В результате, она получила черепно-мозговую травму. Доставленной в больницу женщине была оказана медицинская помощь.
По словам П.Мамедовой, ее избил муж.
Причины инцидента пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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