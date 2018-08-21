В Джалилабаде избита 55-летняя женщина

Джалилабад. 21 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе избита 55-летняя женщина.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Агдаш.

Так, была избита жительница села Парвана Вели гызы Мамедова 1963 г.р. В результате, она получила черепно-мозговую травму. Доставленной в больницу женщине была оказана медицинская помощь.

По словам П.Мамедовой, ее избил муж.

Причины инцидента пока неизвестны.

По факту ведется расследование.