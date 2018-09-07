В Джалилабаде из дома украдены золотые украшения на сумму в 20 000 манатов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе из дома украдены золотые украшения на сумму в 20 000 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, происшествие зарегистрировано на территории города Гейтепе.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в краже в период с 22 августа по 4 сентября из дома в городе Гейтепе золотых украшений на сумму 20 000 манатов, житель города, ранее судимый Шахрияр Салманов, установлена личность еще одного человека.