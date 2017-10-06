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    В Джалилабаде из дома украдены вещи на сумму более 3000 манатов

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 6 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе ограблен пустующий дом.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в доме Алхаса Мамедова на улице Вугара Нифтуллаева.

    Приехав в район, проживающий в Баку владелец дома обнаружил дверной замок сломанным. Выяснилось, что грабители унесли из дома дорогие предметы быта и предназначенные для приданого вещи. В общей сложности А.Мамедову нанесен ущерб на сумму более 3 000 манатов.

    Как сообщил местному бюро Report потерпевший, до этого случая грабители пытались войти в дом, разбив оконное стекло погреба. Однако, из-за отсутствия входа из погреба в дом, они не смогли проникнуть в помещение.

    По факту ведется расследование. 

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