В Джалилабаде из дома украдены вещи на сумму более 3000 манатов

Джалилабад. 6 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе ограблен пустующий дом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в доме Алхаса Мамедова на улице Вугара Нифтуллаева.

Приехав в район, проживающий в Баку владелец дома обнаружил дверной замок сломанным. Выяснилось, что грабители унесли из дома дорогие предметы быта и предназначенные для приданого вещи. В общей сложности А.Мамедову нанесен ущерб на сумму более 3 000 манатов.

Как сообщил местному бюро Report потерпевший, до этого случая грабители пытались войти в дом, разбив оконное стекло погреба. Однако, из-за отсутствия входа из погреба в дом, они не смогли проникнуть в помещение.

По факту ведется расследование.