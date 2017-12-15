В Джалилабаде из дома похищены золотые изделия на 5 тысяч манатов

Джалилабад. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе из дома похищены золотые изделия на 5 тысяч манатов.

Как передает аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района был задержан ограбивший квартиру мужчина.

Обратившись в полицию, жительница Джалилабадского района Айгюн Назирова заявила о похищении из ее дома ювелирных изделий. По словам женщины, грабитель проник в помещение, разбив окно. Преступление было раскрыто по горячим следам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого Анвера Заманлы и изъять в качестве вещественного доказательства спрятанные им ювелирные изделия общей стоимостью около 5 000 манатов.

В ходе расследований выяснилось, что некоторое время назад задержанный Анвер Заманлы украл из дома местного жителя Абульфата Агакерим оглу Гаджиева 3 000 манатов и мобильный телефон.

По фактам возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.