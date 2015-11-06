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    В Джалилабаде два брата попали в аварию, один из них скончался

    По факту ведется расследование

    Баку. 6 ноября. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report, авария произошла на 141 км магистрали Алят-Астара, на территории Джалилабадского района. 

    Житель села Алар Джалилабдского района Заур Атахан оглу Алиев на автомобиле марки Prado ехал в направлении Баку, внезапно он потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. 

    В результате аварии скончался пассажир. Водитель получил ранения и был госпитализирован в Джалилабадскую центральную районную больницу. Поскольку состояние его было тяжелым, он был отправлен в Баку. Сообщается, что скончавшийся пассажир был братом Заура Алиева. 

    По факту ведется расследование.

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