В Джалилабаде два брата попали в аварию, один из них скончался

Баку. 6 ноября. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария произошла на 141 км магистрали Алят-Астара, на территории Джалилабадского района.

Житель села Алар Джалилабдского района Заур Атахан оглу Алиев на автомобиле марки Prado ехал в направлении Баку, внезапно он потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии скончался пассажир. Водитель получил ранения и был госпитализирован в Джалилабадскую центральную районную больницу. Поскольку состояние его было тяжелым, он был отправлен в Баку. Сообщается, что скончавшийся пассажир был братом Заура Алиева.

По факту ведется расследование.