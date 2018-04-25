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    В Джалилабаде два брата нанесли более 10 ударов ножом своему соседу

    Джалилабад. 25 апреля.REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан один из двух злоумышленников, нанесший тяжелые ножевые ранения местному жителю. 

    Как сообщает аранское бюро Report, накануне, в вечерние часы, жители села Привольное, братья Эльвин и Эльгюн Шахмаровы нанесли 10 ножевых ударов 29-летнему соседу Джавиду Элмаддин оглу Шукурову. Пострадавший был помещен в Центральную больницу Джалилабадского района, его состояние оценивается как тяжелое. 

    Один из братьев - Эльвин Шахмаров задержан правоохранительными органами. Согласно информации, Эльгюн Шахмаров смог сбежать и скрывается от следствия. В связи с фактом ведется расследование. 

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