В Джалилабаде два брата нанесли более 10 ударов ножом своему соседу

Джалилабад. 25 апреля.REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан один из двух злоумышленников, нанесший тяжелые ножевые ранения местному жителю.

Как сообщает аранское бюро Report, накануне, в вечерние часы, жители села Привольное, братья Эльвин и Эльгюн Шахмаровы нанесли 10 ножевых ударов 29-летнему соседу Джавиду Элмаддин оглу Шукурову. Пострадавший был помещен в Центральную больницу Джалилабадского района, его состояние оценивается как тяжелое.

Один из братьев - Эльвин Шахмаров задержан правоохранительными органами. Согласно информации, Эльгюн Шахмаров смог сбежать и скрывается от следствия. В связи с фактом ведется расследование.