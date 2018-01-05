В Джалилабаде член муниципалитета сбил пешеходов - ДОПОЛНЕНО

Джалилабад. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня около 18:00 по местному времени на джалилабадском участке магистрали Алят-Астара произошло ДТП, в результате которого были сбиты два пешехода.

Как передает западное бюро Report, 52-летний Бадиров Габиль Исрафиль на своем автомобиле марки «Mercedes» сбил двух пешеходов, 62-летнего Гафарова Гахрамана Юсиф оглы и Гурбанова Рафика Сахавет оглы.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Водитель Г.Бадиров является членом муниципалитета Привольное города Джалилабад.

По факту ведется расследование.