 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Джалилабаде член муниципалитета сбил пешеходов - ДОПОЛНЕНО

    Пострадавшие доставлены в городскую больницу

    Джалилабад. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня около 18:00 по местному времени на джалилабадском участке магистрали Алят-Астара произошло ДТП, в результате которого были сбиты два пешехода.

    Как передает западное бюро Report, 52-летний Бадиров Габиль Исрафиль на своем автомобиле марки «Mercedes» сбил двух пешеходов, 62-летнего Гафарова Гахрамана Юсиф оглы и Гурбанова Рафика Сахавет оглы.

    Пострадавшие доставлены в городскую больницу.

    Водитель Г.Бадиров является членом муниципалитета Привольное города Джалилабад.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi