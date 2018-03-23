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    В Джалилабаде бросившийся с 4-го этажа мужчина остался жив

    По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием

    Джалилабад. 23 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе мужчина пытался совершить суицид.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Мирзали Гусейнзаде.

    Проживающий на указанной улице Фамиль Мираддин оглу Бахрамов 1986 г.р. пытался совершить суицид, бросившись с 4-го этажа здания.

    Получивший травмы мужчина был доставлен в Джалилабадскую районную центральную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

    По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.

    По факту ведется расследование. 

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