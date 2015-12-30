​В Джалилабаде близкие скончавшегося избили врачей скорой помощи - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабаде избили выехавших на вызов работников скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Мирзы Алекпера Сабира.

Отмечается, что по прибытию медиков по вызову на указанный адрес хозяева избили врача Руслана Садыхова.

Врачи доехали на место в течение 3 минут после вызова, однако больной уже скончался. По этой причине хозяин дома применил физическую силу по отношению к медикам.

В Джалилабаде зарегистрирован еще один случай оказания давления на медиков. Группа лиц перегородила дорогу машине скорой помощи, в которой находился больной, и нанесла удары по автомобилю.

По фактам Джалилабадское районное отделение полиции ведет расследование.