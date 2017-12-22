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    В Джалилабаде без вести пропали школьники

    Полиция начала поиски пропавших школьников

    Джалилабад. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе без вести пропали учащиеся 7-го класса.

    Как сообщает аранское бюро Report, вчера утром жители города Джалилабад 14-летний Исмаил Метлеб оглу Аманов, его сверстник и сосед Халид Алтай оглу Алиев вышли из дома в направлении школы и больше не вернулись. Родные уже проинформировали об этом Джалилабадский районный отдел полиции.

    Отметим, что пропавшие дети являются учащимися 7-го класса Джалилабадской городской средней полной школы №7. 

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