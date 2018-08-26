В Джалилабаде автомобиль врезался в железобетонное ограждение, 5 человек получили ранения - ФОТО

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Джалилабад. 26 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого 5 человек получили ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано ночью на части новой автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Узунтепе.

Автомобиль марки Мерседес, за рулем которого находился житель Масаллы Гусейнов Алескер, врезался в железобетонное ограждение. В результате, водитель, пассажиры Алескеров Алиага Оруджали оглы, Мехдиев Салех Мейбулла оглы, Гасымов Видади Гасым оглы и Мамедов Маир Джаби оглы получили телесные травмы различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Центральную больницу Джалилабадского района.

По факту ведется расследование.