 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Джалилабаде автомобиль врезался в железобетонное ограждение, 5 человек получили ранения - ФОТО

    © Report

    Джалилабад. 26 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого 5 человек получили ранения.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано ночью на части новой автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Узунтепе.

    Автомобиль марки Мерседес, за рулем которого находился житель Масаллы Гусейнов Алескер, врезался в железобетонное ограждение. В результате, водитель, пассажиры Алескеров Алиага Оруджали оглы, Мехдиев Салех Мейбулла оглы, Гасымов Видади Гасым оглы и Мамедов Маир Джаби оглы получили телесные травмы различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Центральную больницу Джалилабадского района.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi