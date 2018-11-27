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    В Джалилабаде автомобиль врезался в ограждение, есть пострадавший

    Джалилабад. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль марки "Opel" под управлением жителя Ширвана Буньятова Турала Халил оглы (1980) потеряв управление врезался в ограждение на обочине дороги.

    С телесными травмами различной степени тяжести водитель был помещен в Джалилабадскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Сабирабаде произошло тяжелое ДТП.

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