В Джалилабаде автомобиль врезался в ограждение, есть пострадавший

Джалилабад. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль марки "Opel" под управлением жителя Ширвана Буньятова Турала Халил оглы (1980) потеряв управление врезался в ограждение на обочине дороги.

С телесными травмами различной степени тяжести водитель был помещен в Джалилабадскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Сабирабаде произошло тяжелое ДТП.