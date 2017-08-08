В Джалилабаде автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

© Report

Джалилабад. 8 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Джалилабадский район отрезке магистрали Алят-Астара.

Водитель направлявшегося в сторону Баку автомобиля марки Mercedes, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП житель Масаллинского района 39-летний Азер Тапдыг оглу Асадов и житель Саатлинского района 29-летний Марифет Матлаб оглу Сарватов получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.