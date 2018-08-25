В Джалилабаде автомобиль сбил вышедшего на дорогу 3-летнего ребенка

Джалилабад. 25 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки Жигули сбил жителя села Гарагач Джафарова Рза Заур оглы (2015) на территории под названием "Сильсиля".

Трехлетний ребенок был немедленно доставлен в больницу. После оказания ему необходимой медицинской помощи он был отпущен домой.

По предварительной информации, ребенок резко вышел на дорогу, что и явилось причиной происшествия.

По факту ведется расследование.