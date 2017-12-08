В Джалилабаде автомобиль сбил пешехода

Джалилабад. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на проходящей через город части автотрассы Алят-Астара,

Так, автомобиль марки Hundai сбил мужчину. Личность потерпевшего, которому приблизительно 40 лет, пока не установлена. Пострадавший доставлен в центральную больницу Джалилабадского района.

По факту ведется следствие.