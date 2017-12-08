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    В Джалилабаде автомобиль сбил пешехода

    По факту ведется следствие

    Джалилабад. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на проходящей через город части автотрассы Алят-Астара, 

    Так, автомобиль марки Hundai сбил мужчину. Личность потерпевшего, которому приблизительно 40 лет, пока не установлена. Пострадавший доставлен в центральную больницу Джалилабадского района.

    По факту ведется следствие. 

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