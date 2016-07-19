Джалилабад. 19 июля. REPORT. AZ/ В Джалилабаде 35-летний мужчина ранил ножом 13-летнего ребенка.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Сабирабад района.

По словам родственников потерпевшего, 35-летний житель села Ильгар Алиев попросил выйти из дома 13-летнего Али Магеррамова. Он, держа ребенка за руки, дал своему сыну нож и повелел ударить им А.Магеррамова. Однако его сын этого не сделал, поэтому И.Алиев, взяв нож, сам нанес А.Магеррамову удар этим предметом в живот.

И.Алиев также хотел поранить младшего брата Али - Гисмета Магеррамова, однако тот смог убежать.

Согласно информации, инцидент произошел из-за драки между детьми.

Сотрудники Джалилабадского районного отделения полиции проводят мероприятия по задержанию подозреваемого в преступлении.