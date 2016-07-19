 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Джалилабаде 35-летний мужчина ранил ножом 13-летнего ребенка

    Инцидент произошел из-за драки между детьми

    Джалилабад. 19 июля. REPORT. AZ/ В Джалилабаде 35-летний мужчина ранил ножом 13-летнего ребенка.

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Сабирабад района. 

    По словам родственников потерпевшего, 35-летний житель села Ильгар Алиев попросил выйти из дома 13-летнего Али Магеррамова. Он, держа ребенка за руки, дал своему сыну нож и повелел ударить им А.Магеррамова. Однако его сын этого не сделал, поэтому И.Алиев, взяв нож, сам нанес А.Магеррамову удар этим предметом в живот. 

    И.Алиев также хотел поранить младшего брата Али - Гисмета Магеррамова, однако тот смог убежать. 

    Согласно информации, инцидент произошел из-за драки между детьми.

    Сотрудники Джалилабадского районного отделения полиции проводят мероприятия по задержанию подозреваемого в преступлении. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi