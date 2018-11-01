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    В Джалилабаде 33-летнему мужчине нанесли ножевые ранения

    Джалилабад. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабаде 33-летнему мужчине нанесли ножевые ранения. 

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Муган. 

    Знакомый нанес местному жителю Эльнуру Расим оглу Довлетову 1985 г.р. ножевые ранения в левую руку и грудь. 

    Раненого доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. 

     По факту ведется расследование. 

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