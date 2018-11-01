В Джалилабаде 33-летнему мужчине нанесли ножевые ранения

1 ноября, 2018 20:12

https://report.az/storage/news/e927dd553fcca10cb2af4126f7ce5fe0/899be943-2314-4013-8bf4-757f73d6be1a_292.jpg Джалилабад. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабаде 33-летнему мужчине нанесли ножевые ранения. Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Муган. Знакомый нанес местному жителю Эльнуру Расим оглу Довлетову 1985 г.р. ножевые ранения в левую руку и грудь. Раненого доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту ведется расследование.

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