В Джалилабаде 30-летний мужчина скончался в больнице

10 декабря, 2018 18:27

© "Report" https://report.az/storage/news/d76f7d131a9880d9c8dcf02f91d612c6/f6dec7e6-ebf6-488a-8c25-3785e0b248e3_292.jpg Джалилабад. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабаде 30-летний мужчина скончался в больнице. Как сообщает муганское бюро Report, внезапно ухудшилось состояние жителя села Гаразенджир Эмина Аслан оглу Мехбалыева 1988 г.р. Близкие доставили его в Джалилабадскую центральную районную больницу. Однако несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Предположительно, причиной смерти стало отравление от булки, купленной Э.Мехбалыевым в магазине. По факту ведется расследование.

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