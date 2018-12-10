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    В Джалилабаде 30-летний мужчина скончался в больнице

    © "Report"

    Джалилабад. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабаде 30-летний мужчина скончался в больнице. 

    Как сообщает муганское бюро Report, внезапно ухудшилось состояние жителя села Гаразенджир Эмина Аслан оглу Мехбалыева 1988 г.р.

    Близкие доставили его в Джалилабадскую центральную районную больницу. Однако несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. 

    Предположительно, причиной смерти стало отравление от булки, купленной Э.Мехбалыевым в магазине. 

    По факту ведется расследование. 

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