В Джалилабаде 2-летний ребенок скончался после съеденного мороженого

Джалилабад. 4 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе 2-летний ребенок скончался после съеденного мороженого.

Как сообщает аранское бюро Report, 2 мая после съеденного мороженного у Али Аллахверди оглу Исмаилова 2016 г.р. отекло горло. Он с такими симптомами, как слабость и высокая температура был доставлен в Джалилабадский лечебно-диагностический центр. Мальчику была оказана первая медицинская помощь и он был отпущен домой. Но сегодня самочувствие малыша вновь ухудшилось и близкие доставили его в Джалилабадскую детскую больницу. В больнице выяснилось, что ребенок скончался.

Родственники А.Исмаилова заявляют, что ребенок скончался в больнице, однако по словам врачей мальчик умер по дороге в больницу.

Тело ребенка для обследования было передано в Джалилабадский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.