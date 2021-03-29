В Джабраиле задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Составленный в отношении задержанных протокол направлен в суд

Сотрудники Джабраильского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации территории, которые еще не полностью очищены от мин.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), за попытку незаконного пересечения полицейского поста, установленного в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, и неподчинение законным требованиям сотрудников правопорядка были задержаны водитель автомобиля марки Mercedes Афсар Магеррамов и его пассажир Махир Гамидов.

Составленный в отношении задержанных протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках направлен в суд.