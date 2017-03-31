В двухэтажном жилом здании на "Советской" произошел пожар

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку в двухэтажном жилом здании произошел пожар.
Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в трехкомнатной квартире на территории "Советской" в Ясамальском районе.
На место происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Пламя локализовано, пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.
Одна из трех комнат квартиры полностью сгорела.
Причины возгорания выясняются.
Crime News DepartmentАвтор новости
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