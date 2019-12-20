В двух районах Азербайджана произошли землетрясения - ОБНОВЛЕНО

В еще одном районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
По предварительной информации, подземные толчки произошли около 08:00 по местному времени в 8 км к юго-западу от станции "Барда" на территории Барды.
Очаг землетрясения магнитудой 3.2 залегал на глубине 24 км.
*** 08:26
Сегодня в Сиязане произошло землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно первичной информации, землетрясение зафиксировано в 03:57 по местному времени в 22 км к северо-востоку от станции "Алтыагадж".
Магнитуда землетрясения составила 3,3.
Səid QəribАвтор новости