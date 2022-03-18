В двух районах Баку проведены мониторинги

В Сабаильском и Наримановском районах Баку проведены мониторинги.

В Сабаильском и Наримановском районах Баку проведены мониторинги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанном между исполнительной властью города Баку и Общественным объединением «Региональное развитие», продолжаются мероприятия для поддержки социального, общественного и культурного развития столицы.

Волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» и сотрудники Исполнительной власти провели мониторинг улиц и проспектов, парков и кварталов на территории Сабаильского и Наримановского районов. Были подготовлены предложения по созданию зеленых насаждений, освещению улиц, обновлению асфальтового покрытия, проведению работ по благоустройству, прокладке тротуаров для комфортного и безопасного передвижения жителей и тд..

Проводится работа по реализации предложений в сотрудничестве с соответствующими структурами.

Также планируется проведения мониторингов и в других районах Баку.