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    В движении электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку возникли проблемы

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В движении электропоездов Баку-Сумгайыт возникли проблемы. 

    В заявлении Report руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджан демир йоллары" Севиндж Гадирова подтвердила информацию. 

    По ее словам, в этом направлении три электропоезда остались в пути: "С помощью специальных транспортных средств поезда доехали до ближайшей станции. Пассажиры были эвакуированы. Заплаченные за билеты деньги были возвращены". 

    С.Гадирова отметила об отсутствии проблем в движущихся по другим направлениях поездах: "Электрические и другие поезда выезжают в более поздние часы, поэтому они не остались в пути".  

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