В ДТП в Тертерском районе погиб ребенок

В дорожно-транспортном происшествии в Тертерском районе погиб ребенок.

В дорожно-транспортном происшествии в Тертерском районе погиб ребенок.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Бейимсаров Тертерского района.

Кямран Сулейманов 2000 г.р. потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21723", в результате чего машина врезалась в бетонное ограждение на обочине дороги. В результате его сын Джавидан Сулейманов 2023 года рождения скончался от полученных травм. Мать водителя Хошгедем Сулейманова 1976 года рождения получила травмы.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется предварительное следствие.