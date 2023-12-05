В ДТП в Шамахы погибли три члена одной семьи

В ДТП в Шамахы погибли три члена одной семьи

В Шамахы в ДТП погибли три члена одной семьи.

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В Шамахы в ДТП погибли три члена одной семьи. Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. ДТП произошло 5 декабря около 17 часов на территории села Гейляр Даг Шамахинского района. Водитель автомобиля марки BMW потерял управление за рулем, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия жители Агсуинского района Матиев Халеддин Фархад оглу (1965 г.р.), Матиев Садиг Фархад оглу (1970 г.р.) и Фархадзаде Турал Халеддин оглу (1994 г.р.) скончались от полученных травм. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал