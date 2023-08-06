В ДТП в Сальяне погиб один, пострадали шесть человек

В ДТП в Сальяне погиб один, пострадали шесть человек

В дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе погиб один, пострадали шесть человек.

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В дорожно-транспортном происшествии в Сальянском районе погиб один, пострадали шесть человек. Как сообщает аранское бюро Report , авария произошла на проходящем через село Еникенд участке автомагистрали Алят-Астара. Согласно информации, автомобиль марки Hyundai столкнулся с легковушкой, в результате погиб один человек (личность устанавливается). Кроме того, травмы различной степени тяжести получили Агакерим Тебриз оглу Гасанлы, 2018 года рождения, Исмаил Тебриз оглу Гасанлы (2014), Назакат Хейрулла гызы Гасанова (1960), Джигатель Аяз гызы Гасымова (2012), Захра Тебриз гызы Гасанлы (2022), Фатма Джейхун гызы Гасанова (1996). Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал