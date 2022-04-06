В ДТП в Сабирабаде пострадали три человека

В Сабирабаде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали три человека.
Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Полад Тугай.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Полад Тугай Эйвазов Тебриз Ровшан оглу 1991 года рождения, Хазиева Офиля Бахтияр гызы 1966 года рождения и Мустафаева Пикяз Алиса гызы 1965 года рождения. После оказания первой медицинской помощи на месте происшествия они были направлены на амбулаторное лечение.
По факту проводится расследование.