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В ДТП в Сабирабаде пострадали три человека

В ДТП в Сабирабаде пострадали три человека В Сабирабаде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали три человека.
Происшествия
6 апреля 2022 г. 19:03
В ДТП в Сабирабаде пострадали три человека

В Сабирабаде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали три человека.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Полад Тугай.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Полад Тугай Эйвазов Тебриз Ровшан оглу 1991 года рождения, Хазиева Офиля Бахтияр гызы 1966 года рождения и Мустафаева Пикяз Алиса гызы 1965 года рождения. После оказания первой медицинской помощи на месте происшествия они были направлены на амбулаторное лечение.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda yol qəzasında 3 nəfər xəsarət alıb

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