В ДТП в Сабирабаде пострадали три человека

В ДТП в Сабирабаде пострадали три человека

В Сабирабаде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали три человека.

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В Сабирабаде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали три человека. Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Полад Тугай. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Полад Тугай Эйвазов Тебриз Ровшан оглу 1991 года рождения, Хазиева Офиля Бахтияр гызы 1966 года рождения и Мустафаева Пикяз Алиса гызы 1965 года рождения. После оказания первой медицинской помощи на месте происшествия они были направлены на амбулаторное лечение. По факту проводится расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram