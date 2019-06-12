​В ДТП в Саатлы пострадали трое членов одной семьи

В дорожно-транспортном происшествии в городе Саатлы пострадали трое членов одной семьи. Как сообщает Report, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль марки "ВАЗ-2106", столкнулся с легковым автомобилем марки "Mercedes".

В результате аварии водитель "ВАЗ-2106", житель села Гаджигасымлы 1975 года рождения, Ширинов Захир Амирхан оглу и его дети - 2004 года рождения Субхан и 2005 года рождения Агшин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Саатлинскую центральную больницу. Выясняются обстоятельства аварии.