В ДТП в Огузском районе погиб человек, еще один получил травмы

В дорожно-транспортном происшествии в селе Баян Огузского района погиб один человек, еще один получил травмы.

В дорожно-транспортном происшествии в селе Баян Огузского района погиб один человек, еще один получил травмы.

Как передает северо-западное бюро Report , инцидент произошел на автодороге Огуз-Баян.

Водитель автомобиля Toyota Prius Кянан Рахман оглу Азизов, 1996 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с деревом. Пассажир Урфан Намиг оглу Меджидов, 2000 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель в тяжелом состоянии доставлен в Огузскую районную центральную больницу.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.