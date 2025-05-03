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В ДТП в Огузском районе погиб человек, еще один получил травмы

В ДТП в Огузском районе погиб человек, еще один получил травмы В дорожно-транспортном происшествии в селе Баян Огузского района погиб один человек, еще один получил травмы.
Происшествия
3 мая 2025 г. 01:07
В ДТП в Огузском районе погиб человек, еще один получил травмы

В дорожно-транспортном происшествии в селе Баян Огузского района погиб один человек, еще один получил травмы.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Огуз-Баян.

Водитель автомобиля Toyota Prius Кянан Рахман оглу Азизов, 1996 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с деревом. Пассажир Урфан Намиг оглу Меджидов, 2000 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель в тяжелом состоянии доставлен в Огузскую районную центральную больницу.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuz rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

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