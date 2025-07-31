В ДТП в Нахчыване пострадали 4 человека

В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на участке автодороги Нахчыван-Шахбуз, проходящем через село Узуноба Бабекского района, столкнулись автомобили марок Maple и Mitsubishi.

В результате ДТП жители села Дидивар Бабекского района Мамедов Зияфет Аскер оглу (1973 г.р.), его сын Мамедов Аскер Зияфет оглу (1998 г.р.), Пашаева Сара Сафарали гызы и Пашаев Фаиг Гулам оглу получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.