В ДТП в Мингячевире один человек погиб, трое получили ранения

В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения.

В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

13 января около 18 часов на улице Самух в городе Мингячевир столкнулись управляемый Ульви Хатамовым автомобиль марки Mercedes и управляемый Ахмедом Ахмедовым автомобиль марки QAZ-3110.

В результате ДТП оба водителя, а также двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Впоследствии один из пассажиров QAZ-3110 - житель Мингячевира Азер Манафов 1983 года рождения скончался от полученных травм.