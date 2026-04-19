В ДТП в Масаллы погиб человек
- 19 апреля, 2026
- 11:32
В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, на территории города столкнулись автомобили BMW, которым управлял 18-летний местный житель Маслахат Джаббаров, и Chevrolet Cruze, которым управлял житель Лянкяранского района Амид Мамедзаде. Пострадавший в аварии М. Джаббаров был доставлен в Масаллинскую центральную районную больницу.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) уточнили, что мужчина поступил в больницу в состоянии комы, медики диагностировали ему черепно-мозговую травму. Несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, пациент скончался.
По факту проводится расследование.
