В ДТП в Масаллы погиб человек

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на территории города столкнулись автомобили BMW, которым управлял 18-летний местный житель Маслахат Джаббаров, и Chevrolet Cruze, которым управлял житель Лянкяранского района Амид Мамедзаде. Пострадавший в аварии М. Джаббаров был доставлен в Масаллинскую центральную районную больницу.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) уточнили, что мужчина поступил в больницу в состоянии комы, медики диагностировали ему черепно-мозговую травму. Несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, пациент скончался.

По факту проводится расследование.