В ДТП в Лянкяране пострадали три человека

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Вильван Лянкяранского района участке дороги Лянкяран-Борадигях.
В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-21015 и Mercedes житель поселка Аркиван Масаллинского района Эльчин Алигусейн оглу Рагимов (1987 г.р.), житель села Моллакянд Лянкяранского района Назим Техран оглу Алиев (1982 г.р.) и жительница города Лянкяран Ульвия Малик гызы Мамедова (1979 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Они были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.