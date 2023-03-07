В ДТП в Лянкяране пострадали три человека

В ДТП в Лянкяране пострадали три человека

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Вильван Лянкяранского района участке дороги Лянкяран-Борадигях. В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-21015 и Mercedes житель поселка Аркиван Масаллинского района Эльчин Алигусейн оглу Рагимов (1987 г.р.), житель села Моллакянд Лянкяранского района Назим Техран оглу Алиев (1982 г.р.) и жительница города Лянкяран Ульвия Малик гызы Мамедова (1979 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу. По данному факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал