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В ДТП в Кюрдемире погибли 4 человека - ВИДЕО

В ДТП в Кюрдемире погибли 4 человека

© Report

В Кюрдемире произошло ДТП. 

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через районное село Сор Сор отрезке автомобильной дороги Аксу-Кюрдемир-Имишли. 

Столкнулись управляемый жителем Имишлинского района Керимовым Аббасом Керим оглу 1966 г.р. автомобиль марки "Mercedes" и легковая машина марки "Nissan", за рулем которой находился житель Кюрдемирского района Пириев Джейхун Сабир оглу 1983 г.р. 

В результате ДТП погибли 4, ранены 3 человека. 

Находившийся в момент аварии в автомобиле "Nissan" 2-летний Пириев Сабир Джейхун оглу был прооперирован. 

По факту ведется расследование. 

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