В ДТП в Кюрдемире погибли 4 человека - ВИДЕО

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В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через районное село Сор Сор отрезке автомобильной дороги Аксу-Кюрдемир-Имишли.

Столкнулись управляемый жителем Имишлинского района Керимовым Аббасом Керим оглу 1966 г.р. автомобиль марки "Mercedes" и легковая машина марки "Nissan", за рулем которой находился житель Кюрдемирского района Пириев Джейхун Сабир оглу 1983 г.р.

В результате ДТП погибли 4, ранены 3 человека.

Находившийся в момент аварии в автомобиле "Nissan" 2-летний Пириев Сабир Джейхун оглу был прооперирован.

По факту ведется расследование.