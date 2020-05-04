В ДТП в Кюрдемире погибли 4 человека - ВИДЕО

В Кюрдемире произошло ДТП.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через районное село Сор Сор отрезке автомобильной дороги Аксу-Кюрдемир-Имишли.
Столкнулись управляемый жителем Имишлинского района Керимовым Аббасом Керим оглу 1966 г.р. автомобиль марки "Mercedes" и легковая машина марки "Nissan", за рулем которой находился житель Кюрдемирского района Пириев Джейхун Сабир оглу 1983 г.р.
В результате ДТП погибли 4, ранены 3 человека.
Находившийся в момент аварии в автомобиле "Nissan" 2-летний Пириев Сабир Джейхун оглу был прооперирован.
По факту ведется расследование.