В ДТП в Кюрдамирском районе скончался гражданин Пакистана

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП зафиксировано на пролегающем через село Эршали Кюрдамирского района участке магистрали Баку-Газах.

Водитель автомобиля марки Toyota Prius потерял управление за рулем, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП скончался гражданин Пакистана, еще два человека получили тяжелые телесные повреждения и были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.