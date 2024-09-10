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В ДТП в Исмаиллы пострадали 7 человек

В ДТП в Исмаиллы пострадали 7 человек 16:25
Происшествия
10 сентября 2024 г. 16:33
В ДТП в Исмаиллы пострадали 7 человек

В Исмаиллинском районе произошло ДТП, пострадали 7 человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло на участке дороги Исмаиллы-Гарамярьям, проходящей вблизи озера Ашыг Байрам.

Так, в результате столкновения автомобилей Range Rover и Ford семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Исмаиллинского района.

По предварительным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов района. По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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