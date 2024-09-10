В ДТП в Исмаиллы пострадали 7 человек

16:25

В Исмаиллинском районе произошло ДТП, пострадали 7 человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло на участке дороги Исмаиллы-Гарамярьям, проходящей вблизи озера Ашыг Байрам.

Так, в результате столкновения автомобилей Range Rover и Ford семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Исмаиллинского района.

По предварительным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов района. По факту проводится расследование.