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    В ДТП в Гяндже пострадали два члена одной семьи - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование
    © Report

    Гянджа. 17 ноября. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Гяндже пострадали два члена одной семьи.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали Кямаля Юсиф гызы Худиева 1981 г.р. и ее 29-летний брат.

    ***20:26

    Гянджа. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от городского железнодорожного вокзала.

    В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком TIR пострадали 3 человека. Одна из пострадавших - получившая травму головы 29-летняя Кямаля Юсиф гызы Гулиева госпитализирована.

    По факту ведется расследование. 

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