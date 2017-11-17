В ДТП в Гяндже пострадали два члена одной семьи - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 17 ноября. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Гяндже пострадали два члена одной семьи.
Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали Кямаля Юсиф гызы Худиева 1981 г.р. и ее 29-летний брат.
***20:26
Гянджа. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от городского железнодорожного вокзала.
В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком TIR пострадали 3 человека. Одна из пострадавших - получившая травму головы 29-летняя Кямаля Юсиф гызы Гулиева госпитализирована.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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