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    В ДТП в Газахе два брата получили тяжелые травмы - ОБНОВЛЕНО

    Газах. 29 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате аварии в Газахском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, это - Гасымлы Даглар Вугар оглу 1994 г.р. и его брат Сардар.

    *** 17:39

    Газах. 29 июня. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Уркмезли.  

    Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "BMW", в результате чего машина перевернулась.

    По предварительной информации, пострадавшие в ДТП - братья. Они помещены в больницу. 

    Их состояние расценивается как средней тяжести. 

    По факту ведется расследование. 

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