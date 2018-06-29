В ДТП в Газахе два брата получили тяжелые травмы - ОБНОВЛЕНО

Газах. 29 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате аварии в Газахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это - Гасымлы Даглар Вугар оглу 1994 г.р. и его брат Сардар.

*** 17:39

Газах. 29 июня. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Уркмезли.

Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "BMW", в результате чего машина перевернулась.

По предварительной информации, пострадавшие в ДТП - братья. Они помещены в больницу.

Их состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.