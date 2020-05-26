В ДТП в Гарадаге погибли 5 человек

В Гарадагском районе Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончались 5, ранены 2 человек.
Как сообщает cумгайытско-абшеронское бюро Report, на территории поселка Мушвигабад столкнулись автомобили марок "Saipa" и "Opel".
Пока удалось выяснить личность лишь одного из погибших.
Водитель автомобиля "Saipa" Манаф Нусубет оглу Юсубов 1956 г.р. и 4 пассажира скончались на месте ДТП.
Раненые:
Рамиль Гюльгасан оглу Алиев 1984 г.р.
Азер Мурвет оглу Мусазаде 1991 г.р.
Раненые доставлены в одну из столичных больниц.