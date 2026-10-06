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    В Гахе водитель без прав попал в ДТП: погиб подросток

    Происшествия
    • 06 октября, 2026
    • 10:20
    В Гахе водитель без прав попал в ДТП: погиб подросток

    В Гахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Г. Алиева.

    Согласно информации, 18-летний житель города Кямран Мамедов на автомобиле марки Opel Astra потерял управление, сначала врезался в придорожный фонарный столб, а затем выехал на встречную полосу и врезался в стену жилого дома.

    Оставшийся зажатым в автомобиле водитель был извлечен спасателями и передан бригаде скорой медицинской помощи, а 17-летний пассажир Эльджан Мухтаров от полученных травм скончался на месте. Другие три пассажира Зияд Шахмалиев, Мурсал Мухтаров, Абдутолиф Шахмалы и Архан Ализаде были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести в Гахскую центральную районную больницу.

    Установлено, что К. Мамедов управлял автомобилем без водительских прав и доверенности.

    По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
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