В Гахе водитель без прав попал в ДТП: погиб подросток

В Гахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Г. Алиева.

Согласно информации, 18-летний житель города Кямран Мамедов на автомобиле марки Opel Astra потерял управление, сначала врезался в придорожный фонарный столб, а затем выехал на встречную полосу и врезался в стену жилого дома.

Оставшийся зажатым в автомобиле водитель был извлечен спасателями и передан бригаде скорой медицинской помощи, а 17-летний пассажир Эльджан Мухтаров от полученных травм скончался на месте. Другие три пассажира Зияд Шахмалиев, Мурсал Мухтаров, Абдутолиф Шахмалы и Архан Ализаде были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести в Гахскую центральную районную больницу.

Установлено, что К. Мамедов управлял автомобилем без водительских прав и доверенности.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.

По факту ведется расследование.