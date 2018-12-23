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    В ДТП в Билясуваре пострадали две женщины

    Билясувар. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию района.

    Направляющийся в Баку автомобиль внезапно потеряв управление перевернулся на обочине дороги. В результате пострадали жительницы Баку - Тарвердиева Егяна Рафиг гызы (1962) и Алиева Севиндж Маис гызы (1984). С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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