Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В ДТП в Бейлагане погиб один человек

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 05:44
    В ДТП в Бейлагане погиб один человек

    В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Бейлаганском районе погиб человек.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

    Согласно информации, при столкновении автомобилей Lexus и BMW скончался находившийся во втором транспортном средстве Рашад Гаджиев.

    По факту ведется расследование.

    смертельное ДТП МВД автомобильная авария Бейлаганский район
    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Лента новостей