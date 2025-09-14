В ДТП в Бейлагане погиб один человек
Происшествия
- 14 сентября, 2025
- 05:44
В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Бейлаганском районе погиб человек.
Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, при столкновении автомобилей Lexus и BMW скончался находившийся во втором транспортном средстве Рашад Гаджиев.
По факту ведется расследование.
