В ДТП в Баку пострадали 3 брата

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, на улице А.Мустафаева, 241 столкнулись автомобиль марки KİA, управляемый Фаязом Бадаловым 1954 года рождения, и автомобиль марки "КАМаз", управляемый Мехманом Садыговым 1978 года рождения.

В результате аварии пострадали Ф.Бадалов, его пассажиры Фазиль (1953 г.р.) и Афраз (1961 г.р.) Бадаловы. Раненые госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

По факту ведется следствие.