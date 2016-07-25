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    В ДТП в Баку пострадали 3 брата

    По факту ведется следствие

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report, на улице А.Мустафаева, 241 столкнулись автомобиль марки KİA, управляемый Фаязом Бадаловым 1954 года рождения, и автомобиль марки "КАМаз", управляемый Мехманом Садыговым 1978 года рождения. 

    В результате аварии пострадали Ф.Бадалов, его пассажиры Фазиль (1953 г.р.) и Афраз (1961 г.р.) Бадаловы. Раненые госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. 

    По факту ведется следствие.

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