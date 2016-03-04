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    Обнародованы имена пострадавших в ДТП в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Госпитализированные 13 пострадавших выписаны

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Стали известны имена пассажиров, пострадавших в результате произошедшей в Баку цепной аварии. 

    Об этом Report сообщили в Городской клинической больнице №3. 

    Согласно информации, 13 госпитализированных из числа 21 пострадавшего уже выписаны. Кроме того, в настоящее время в больнице остаются 8 человек - Мамед Аббасов, Фаик Джаббаров, Шараф Гасанов, Сергей Меджидов, Меликмамед Шукюров, Хасрет Гусейнов, Самира Алиева, Заринтадж Садыгова. 

    Один пострадавший находится в реанимации, однако его состояние в отличие от остальных более стабильное.

    ***18:58

    На дороге, ведущей в аэропорт, столкнулись маршрутный автобус №160, автомобиль марки "ВАЗ 2109" и еще несколько машин.

    В результате аварии пострадал 21 человек.

    Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафайя Ахмедова.

    По ее словам, на место происшествия выехали 5 бригад врачей: "21 человек доставлен в Городскую клиническую больницу №3. Состояние трех из них средней тяжести. Одни из тяжелораненых прооперирован. Состояние еще двух пострадавших тяжелое".

    К счастью, обошлось без жертв.

    По факту ведется расследование.

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